В Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по ПФО

«Следствие предполагает, что в 2023 году он приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Также Бережного подозревают в том, что он поставил на учет по подложным документам служебный катер “Нептун 550” и пользовался им в личных целях», — говорится в публикации.