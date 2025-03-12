СМИ: стало известно реальное положение дел в армии Германии

Уполномоченная парламента ФРГ по по вопросам обороны указала в отчете, что удержание личного состава остается сложно выполнимой задачей для ВС Германии. По плану властей ФРГ, численность военнослужащих Бундесвера к 2031 году должна достигать 203 тысяч человек, но по состоянию на декабрь 2024 года в ВС числятся 181 174 бойца.