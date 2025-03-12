СМИ: стало известно реальное положение дел в армии Германии

Издание RTVI рассказало о документе, раскрывающем реальное положение дел в Вооруженных силах ФРГ, со ссылкой на порталы Spiegel online, Zeit online и другие СМИ.
«Защитных жилетов и касок достаточно, но солдат и боеприпасов не хватает, казармы обветшали, а войска постарели», — так представил Spiegel online тезисы доклада Хёгль.
Уполномоченная парламента ФРГ по по вопросам обороны указала в отчете, что удержание личного состава остается сложно выполнимой задачей для ВС Германии. По плану властей ФРГ, численность военнослужащих Бундесвера к 2031 году должна достигать 203 тысяч человек, но по состоянию на декабрь 2024 года в ВС числятся 181 174 бойца.
Хёгль подчеркнула, что молодежь неохотно заключает контакты с Бундесвером. Средний возраст военнослужащих немецкой армии в прошлом году достиг 34 лет, тогда как еще пять лет назад этот показатель составлял 32,4 года.
Одной из проблем ВС комиссар назвала отсутствие необходимых штатных должностей в армии из-за нехватки средств в бюджете Минобороны. Из-за этого военнослужащие не могут расти по службе, получать очередные звания даже при соответствии всем требованиям.
Издание Zeit online обратило внимание на информацию в отчете Хёгль об отсутствии в системе воинского учета базы данных о гражданах, годных к военной службе. По мнению уполномоченной, необходимо «срочно возобновить регистрацию» в соответствии с законодательством и, возможно, вернуть воинскую повинность, которую отменили в Германии с 2011 года.
Хёгль одобрила модель военной службы, предложенную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом. Он считает, что с 2026 года всем мужчинам по достижению 18 лет необходимо сообщать властям о желании служить в рядах Бундесвера.
Комиссар парламента ФРГ выделила увеличение поставок оборудования как положительную сторону деятельности Минобороны: «Было сделано много улучшений, но предстоит еще многое сделать», — приводит слова Хёгль французская газета Le Figaro.
В отчете говорится, что Германия нуждается в «полностью боеспособной» армии, а Бундесвер сравнивается с большим судном, которому требуется время, чтобы скорректировать курс. Уполномоченная по делам обороны добавила, что «времени на это нет».
По предварительным данным, Германии требуется около €67 млрд для обновления и оснащения вооружением Бундесвера. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планирует увеличить расходы на оборону до €100 млрд в год, что составит около 3% ВВП.