NYT: сотрудникам USAID приказано уничтожить секретные документы

Как отмечает NYT, уничтожаемые документы могут иметь отношение к нескольким судебным делам, которые были возбуждены против администрации Трампа и USAID из-за массовых увольнений и внезапного переезда сотрудников, быстрого закрытия агентства и замораживания почти всех средств иностранной помощи. По закону, государственные служащие обязаны запрашивать разрешение на уничтожение документов у Национального управления архивов и документации. Сделала это Карр или нет, пока не известно.