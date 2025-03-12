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Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал раскрывать информацию о контактах с представителями США по украинскому вопросу по мере поступления. По его словам, переговоры с американскими делегатами возможны в ближайшее время, но их имена будут раскрыты журналистам позже.

Источник: AP 2024

«По мере того, как состоятся [контакты], мы будем вас информировать», — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что специальный посланник Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. До этого украинская делегация провела переговоры с американцами в Саудовской Аравии, где Киев якобы высказал готовность остановить огонь на 30 дней. Президент США Дональд Трамп теперь надеется на то, что российский лидер тоже согласится остановить боевые действия. Однако в Кремле не раз говорили, что Россия выполнит задачи СВО, в том числе добьётся денацификации и демилитаризации Украины.