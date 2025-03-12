Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

Ранее сообщалось, что специальный посланник Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. До этого украинская делегация провела переговоры с американцами в Саудовской Аравии, где Киев якобы высказал готовность остановить огонь на 30 дней. Президент США Дональд Трамп теперь надеется на то, что российский лидер тоже согласится остановить боевые действия. Однако в Кремле не раз говорили, что Россия выполнит задачи СВО, в том числе добьётся денацификации и демилитаризации Украины.