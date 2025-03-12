Ситуация в Курской области и возможность разговора Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.
Путин не планирует давать интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману.
О ситуации в Курской области
Российская армия успешно продвигается в Курской области: «Динамика хорошая».
Об идее перемирия на Украине
Кремль призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции России на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.
О переговорах США и Украины
В России внимательно изучают заявления, сделанные по итогам переговоров США и Украины в Джидде: «Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам, знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде».
Кремль ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Россию «о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях».
Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американо-украинских переговоров в Джидде: «У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации».
О возможности разговора Путина и Трампа и отношениях с США
Кремль не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде может возникнуть тема телефонного разговора Путина и Трампа: «Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки».
Никаких договоренностей насчет возможного телефонного разговора лидеров нет, запросов от Вашингтона пока не поступало.
Время и место возможной личной встречи Путина и Трампа не определены.
Возможности для экономического сотрудничества России и США, в том числе в части разработки редкоземельных элементов, существуют, «но пока об этом разговор не ведется».