Ситуация в Курской области и возможность разговора Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Кремль не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде может возникнуть тема телефонного разговора Путина и Трампа: «Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки».