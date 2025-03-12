Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация в Курской области и возможность разговора Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Ситуация в Курской области, возможность разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также идея 30-дневного перемирия на Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

Путин не планирует давать интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману.

О ситуации в Курской области

Российская армия успешно продвигается в Курской области: «Динамика хорошая».

Об идее перемирия на Украине

Кремль призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции России на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

О переговорах США и Украины

В России внимательно изучают заявления, сделанные по итогам переговоров США и Украины в Джидде: «Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам, знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде».

Кремль ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Россию «о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях».

Россия рассчитывает получить полную информацию о деталях американо-украинских переговоров в Джидде: «У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации».

О возможности разговора Путина и Трампа и отношениях с США

Кремль не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде может возникнуть тема телефонного разговора Путина и Трампа: «Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки».

Никаких договоренностей насчет возможного телефонного разговора лидеров нет, запросов от Вашингтона пока не поступало.

Время и место возможной личной встречи Путина и Трампа не определены.

Возможности для экономического сотрудничества России и США, в том числе в части разработки редкоземельных элементов, существуют, «но пока об этом разговор не ведется».