Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы за растрату

Например, на повара из Испании и личного стилиста экс-президент потратил $174 тыс., процедура похудения Михаила Саакашвили стоила $113 тыс., еще $290 тыс. ушло на аренду самолетов. Также, как сообщалось, на государственные средства бывший глава Грузии приобрел в Великобритании семь пиджаков и одно пальто из кашемира за $30 тыс., два деловых костюма — за примерно $5 тыс. Еще более $30 тыс. он отдал за 10 наручных часов, купленных в США, Великобритании и в Грузии.