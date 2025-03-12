Глава Прикамья обсудил инфраструктурные проекты с руководителем Главгосэкспертизы РФ

На встрече обсуждалась государственная экспертиза проектно-сметной документации по крупным инфраструктурным проектам, реализуемым на территории Прикамья. Также были подведены итоги обучения представителей регионального стройкомплекса по образовательной программе Главгосэкспертизы.
В 2024 году в рамках проведения «Года заказчика» в строительстве Главгосэкспертиза разработала флагманскую региональную программу повышения квалификации. Первыми обучение прошли представители строительной отрасли Пермского края.