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Глава Прикамья обсудил инфраструктурные проекты с руководителем Главгосэкспертизы РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с руководителем Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: Коммерсантъ

На встрече обсуждалась государственная экспертиза проектно-сметной документации по крупным инфраструктурным проектам, реализуемым на территории Прикамья. Также были подведены итоги обучения представителей регионального стройкомплекса по образовательной программе Главгосэкспертизы.

В 2024 году в рамках проведения «Года заказчика» в строительстве Главгосэкспертиза разработала флагманскую региональную программу повышения квалификации. Первыми обучение прошли представители строительной отрасли Пермского края.