Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 марта: главное

Кремль внимательно изучает заявления, сделанные по итогам состоявшихся накануне переговоров США и Украины в Джидде.
Между Россией и США в ближайшие дни запланированы встречи, о которых Кремль проинформирует.
У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации.
Конкретных договоренностей о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Но при необходимости его можно будет очень быстро организовать.
Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки.
У России и США есть возможности сотрудничества по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, но конкретных договоренностей пока нет.
Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно там продвигаются.
В среду Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.
В четверг глава государства встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция.
У президента России пока нет планов давать интервью американскому блогеру Лексу Фридману.