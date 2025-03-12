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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 марта: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кремль внимательно изучает заявления, сделанные по итогам состоявшихся накануне переговоров США и Украины в Джидде.

Между Россией и США в ближайшие дни запланированы встречи, о которых Кремль проинформирует.

У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Конкретных договоренностей о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Но при необходимости его можно будет очень быстро организовать.

Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

У России и США есть возможности сотрудничества по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, но конкретных договоренностей пока нет.

Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно там продвигаются.

В среду Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

В четверг глава государства встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция.

У президента России пока нет планов давать интервью американскому блогеру Лексу Фридману.