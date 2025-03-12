Молдавская оппозиция призвала Санду уйти в отставку

Ранее Влах направила сначала в адрес Службы информации и безопасности, а затем и Антикоррупционной прокуратуры просьбу провести расследование возможного финансирования Агентством США по международному развитию (USAID) правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является Санду. В обоих запросах политик ссылается на то, что новая администрация США обнародовала данные о финансировании, осуществленном организацией, которую они считают преступной, и направленном на деятельность различных структур Молдавии, в числе которых СМИ и НПО, подозреваемых в работе на действующую власть.