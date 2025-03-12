Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская оппозиция призвала Санду уйти в отставку

Партия «Сердце Молдовы» призвала Санду добровольно уйти в отставку.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия «Сердце Молдовы» призвала президента республики Майю Санду добровольно уйти в отставку, сообщила лидер партии Ирина Влах.

Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%.

«Партия “Сердце Молдовы” провела у здания президентуры (администрации президента — ред.) протест против нелегитимного правления Майи Санду, призвав главу государства к добровольной отставке. Активисты партии заявили, что появившаяся в публичном пространстве информация о внешнем финансировании избирательной кампании Санду, а также данные о фальсификации выборов 2024 года ставят под большое сомнение законность ее второго президентского срока», — говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах.

По словам участников акции, Санду не могла считаться законным президентом и до появления информации о возможном незаконном финансировании ее кампании, поскольку внутри страны она проиграла выборы и удержалась у власти только за счет голосов из диаспоры.

В завершение акции участники передали в администрацию президента письмо, в котором изложены аргументы, почему Санду должна уйти в отставку. «Также в письме содержится обязательство партии подготовить все необходимые шаги для ее отстранения после парламентских выборов, если она добровольно не подаст в отставку в ближайшее время», — поясняется в сообщении.

Ранее Влах направила сначала в адрес Службы информации и безопасности, а затем и Антикоррупционной прокуратуры просьбу провести расследование возможного финансирования Агентством США по международному развитию (USAID) правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является Санду. В обоих запросах политик ссылается на то, что новая администрация США обнародовала данные о финансировании, осуществленном организацией, которую они считают преступной, и направленном на деятельность различных структур Молдавии, в числе которых СМИ и НПО, подозреваемых в работе на действующую власть.