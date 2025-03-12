Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы государственного визита во Францию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также практические аспекты подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.
С удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень многопланового партнерства.
По инициативе Узбекистана были приняты резолюции по вопросам доступа к информации и детского образования.
В специальные списки ЮНЕСКО вошли Туранские пустыни и Зарафшан-Каракумский коридор, искусство шелководства, керамики, игра на рубабе и традиции ифтара, «Архив канцелярии эмира Бухары», «Туркестанский альбом» и «Фотоальбом Худойбергана Девонова».
Следует отметить, что в этом году город Самарканд примет 43-ю сессию Генеральной конференции, которая впервые за 40 лет состоится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в городе Париже и пройдет в год 80-летия организации.
Генеральный директор Одри Азуле, высоко оценив плодотворное сотрудничество с Узбекистаном, поблагодарила Мирзиёева за масштабную подготовку к предстоящему мероприятию.
Достигнуты договоренности о дальнейшем расширении программ практического сотрудничества, а также продолжении тесного взаимодействия по организации форумов и мероприятий на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.