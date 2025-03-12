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Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке

Обсуждены вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также подготовка и проведение 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы государственного визита во Францию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также практические аспекты подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.

С удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень многопланового партнерства.

По инициативе Узбекистана были приняты резолюции по вопросам доступа к информации и детского образования.

Наша страна стала членом Международного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей. Бухара вступила в «Сеть креативных городов». Открыта кафедра ЮНЕСКО в университете Шелкового пути в Самарканде. В прошлом году началась реализация 7 новых проектов в сферах образования, культуры цифровых и инновационных технологий.

В специальные списки ЮНЕСКО вошли Туранские пустыни и Зарафшан-Каракумский коридор, искусство шелководства, керамики, игра на рубабе и традиции ифтара, «Архив канцелярии эмира Бухары», «Туркестанский альбом» и «Фотоальбом Худойбергана Девонова».

Следует отметить, что в этом году город Самарканд примет 43-ю сессию Генеральной конференции, которая впервые за 40 лет состоится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в городе Париже и пройдет в год 80-летия организации.

Генеральный директор Одри Азуле, высоко оценив плодотворное сотрудничество с Узбекистаном, поблагодарила Мирзиёева за масштабную подготовку к предстоящему мероприятию.

Достигнуты договоренности о дальнейшем расширении программ практического сотрудничества, а также продолжении тесного взаимодействия по организации форумов и мероприятий на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.