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Беларусь и Иран обсудили двустороннее военное сотрудничество

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров прошли переговоры между министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, наметили пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес. Министры подписали итоговый протокол визита.

После переговоров главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана отдали дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу Победы на площади Победы в Минске.

Кроме того, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович провел встречу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал-майором Азизом Насирзаде. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и обсудили перспективы развития взаимодействия.