Беларусь и Иран обсудили двустороннее военное сотрудничество

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров прошли переговоры между министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.