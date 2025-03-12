Беларусь и Иран обсудили двустороннее военное сотрудничество

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, наметили пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес. Министры подписали итоговый протокол визита.
После переговоров главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана отдали дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу Победы на площади Победы в Минске.
Кроме того, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович провел встречу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал-майором Азизом Насирзаде. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и обсудили перспективы развития взаимодействия.