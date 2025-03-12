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The Times: сможет ли Стив Уиткофф стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Стив Уиткофф на этой неделе должен вновь посетить Москву, чтобы, предположительно, встретиться с Владимиром Путиным. Почему Дональд Трамп поручил эту миссию не Марко Рубио, главному дипломату США, а своему другу, партнеру по игре в гольф и коллеге-магнату в сфере недвижимости, который продолжает набирать дипломатический вес?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Уиткофф, который не присутствовал на встрече американской и украинской сторон на переговорах в Джидде 11 марта, теперь должен приехать в Россию с одним важным вопросом, который повис в воздухе: пойдет ли Путин на какие-либо уступки, чтобы положить конец военному конфликту?

Публичная терпимость Трампа к жесткой позиции Москвы контрастирует с его подходом к Киеву, который неоднократно заставляли пойти на уступки, и в итоге Владимира Зеленского, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, «поставили на место».

Уиткофф никогда не собирался брать на себя роль миротворца в украинском конфликте. Первоначально он был назначен посланником Трампа на Ближнем Востоке. Но после того как в феврале Уиткофф провел успешные переговоры об обмене заключенными с Россией, он одержал крупную победу в глазах президента.

По мнению The Times, Путин решил, что Уиткофф — это человек, с которым можно иметь дело, и именно это стало ключевой причиной отстранения Кита Келлога от переговоров с Кремлем. Келлог, которого россияне якобы сочли слишком симпатизирующим Украине, был понижен в должности до сотрудника администрации по связям с украинцами и европейцами. Согласно статье, он больше не будет поддерживать контакты с российской стороной.

Роль Рубио тоже вызывает сомнения. Он провел переговоры с украинскими представителями в Джидде, результатами которых американская сторона осталась «очень довольна», но не поедет в Москву. Как говорится в статье, это связано с тем, что он вступил в конфликт с Илоном Маском из-за сокращения расходов в Госдепартаменте. Хотя считается, что он выиграл первый раунд этой «битвы», многие полагают, что это может быть расценено как нелояльность, учитывая близость Маска к Трампу.

Тот факт, что в Москву отправится самый доверенный представитель президента Уиткофф, а не Рубио или Келлог, подчеркивает важность, которую Трамп придает отношениям своей администрации с Кремлем.

Москва не подтвердила, что у Уиткоффа состоится личная встреча с Путиным.