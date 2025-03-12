The Times: сможет ли Стив Уиткофф стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Роль Рубио тоже вызывает сомнения. Он провел переговоры с украинскими представителями в Джидде, результатами которых американская сторона осталась «очень довольна», но не поедет в Москву. Как говорится в статье, это связано с тем, что он вступил в конфликт с Илоном Маском из-за сокращения расходов в Госдепартаменте. Хотя считается, что он выиграл первый раунд этой «битвы», многие полагают, что это может быть расценено как нелояльность, учитывая близость Маска к Трампу.