The Times: сможет ли Стив Уиткофф стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Согласно статье, Уиткофф, который не присутствовал на встрече американской и украинской сторон на переговорах в Джидде 11 марта, теперь должен приехать в Россию с одним важным вопросом, который повис в воздухе: пойдет ли Путин на какие-либо уступки, чтобы положить конец военному конфликту?
Публичная терпимость Трампа к жесткой позиции Москвы контрастирует с его подходом к Киеву, который неоднократно заставляли пойти на уступки, и в итоге Владимира Зеленского, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, «поставили на место».
По мнению The Times, Путин решил, что Уиткофф — это человек, с которым можно иметь дело, и именно это стало ключевой причиной отстранения Кита Келлога от переговоров с Кремлем. Келлог, которого россияне якобы сочли слишком симпатизирующим Украине, был понижен в должности до сотрудника администрации по связям с украинцами и европейцами. Согласно статье, он больше не будет поддерживать контакты с российской стороной.
Роль Рубио тоже вызывает сомнения. Он провел переговоры с украинскими представителями в Джидде, результатами которых американская сторона осталась «очень довольна», но не поедет в Москву. Как говорится в статье, это связано с тем, что он вступил в конфликт с Илоном Маском из-за сокращения расходов в Госдепартаменте. Хотя считается, что он выиграл первый раунд этой «битвы», многие полагают, что это может быть расценено как нелояльность, учитывая близость Маска к Трампу.
Москва не подтвердила, что у Уиткоффа состоится личная встреча с Путиным.