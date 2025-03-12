Мединский: Россия согласовывает некоторые части учебника истории с Беларусью

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Российская сторона согласовывает с Беларусью некоторые главы своего единого учебника истории, сообщил журналистам помощник президента РФ по вопросам культуры и исторического наследия, председатель Союза писателей России Владимир Мединский, передает корреспондент Sputnik.
Речь идет о главах, которые касаются событий, происходивших на территории современной Беларуси, либо исторических деятелей, рожденных в Беларуси.
Мединский отметил, что в российской истории довольно много таких деятелей. Например, это граф Иван Паскевич.
По его словам, российская сторона уже получала некоторые коррективы от Института истории НАН Беларуси по упомянутому учебнику.
«Все эти советы у себя в учебнике использовали, что-то подправляли, что-то уточняли», — заверил советник президента РФ.
Советник российского президента подчеркнул, что Беларуси и России не надо искать какие-то поводы для обид в истории. Наоборот, история должна объединять.
«Слава Богу, между Россией и Беларусью столько общего, что оторвать друг от друга непросто. Надеюсь, ни у кого не получится», — сказал Мединский.
В целом, как считает Мединский, учебник истории, который сейчас создают в РФ, «очень выверенный» и «очень достоверный». Над ним работал большой авторский коллектив. Создается именно единый учебник для всей страны.