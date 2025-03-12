Правительство Петербурга исправило ошибку в имени убийцы Пушкина

Распоряжение вносит изменения в документ КГИОПа от 18.04.2023. В нем слова «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.» заменяются на «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.».