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Правительство Петербурга исправило ошибку в имени убийцы Пушкина

Ошибка в имени убийцы поэта Александра Пушкина Жоржа Шарля Дантеса исправлена в документах петербургских властей. Об этом стало известно в среду, 12 марта, из проекта документа КГИОПа, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

Распоряжение вносит изменения в документ КГИОПа от 18.04.2023. В нем слова «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.» заменяются на «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.».

Ранее ошибку в имени Дантеса в документах о месте дуэли исправило правительство РФ.

Долгие годы в федеральных и городских документах убийцей Пушкина был Эдмон Дантес — персонаж Александра Дюма из «Графа Монте-Кристо». Ошибка находилась в приказах о месте дуэли на Черной речке в Петербурге.

На ситуацию несколько лет назад обратила внимание петербургский юрист Юлия Коновалова. «Фонтанка» подробно рассказала о ее долгом общении с различными ведомствами, которые кормили юриста отписками.