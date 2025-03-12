WSJ: Китай активно изучает океанское дно для повышения военного потенциала

Сообщается, что гражданские суда из КНР исследуют рельеф дна, силу и направление течений, плотность и температуру воды на поверхности, в толще воды и у дна, содержание микроэлементов. Одни эксперты полагают, что таким образом китайцы хотят определить перспективность добычи полезных ископаемых в океане, а другие опасаются, что такие данные могут быть использованы и в военных или разведывательных целях, в частности для установки гидроакустических буев и даже мин.