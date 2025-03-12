Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поздравил двух ветеранов с днем рождения

Ветерану из Армавира Алексею Асанину исполнился 101 год.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил двух ветеранов с днем рождения. Вениамин Кондратьев рассказал об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта #ЗащитникиОтечестваКубань.

Лидия Новикова живет в Сочи. Ветерану исполнилось 100 лет 12 марта. Лидия Васильевна оказалась на фронте в 18 лет. Она работала санитаркой и помогала лечить раненых бойцов в санатории Сочи.

После войны Лидия Новикова работала на курорте в сфере общепита. Ветеран награждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалями Жукова, «За оборону Кавказа» и другими почетными знаками.

День рождения 12 марта празднует и Алексей Асанин из Армавира. Ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год.

Алексей Сергеевич попал на фронт курсантом авиационной школы пилотов. Он служил летчиком и на истребителях сбивал самолеты врага. До 1970 года Алексей Асанин служил в рядах Советской армии.

Алексей Асанин награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и Орденом Красной Звезды.

«Желаю уважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия и всех благ», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.