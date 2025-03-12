Губернатор Кубани поздравил двух ветеранов с днем рождения. Вениамин Кондратьев рассказал об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта #ЗащитникиОтечестваКубань.
Лидия Новикова живет в Сочи. Ветерану исполнилось 100 лет 12 марта. Лидия Васильевна оказалась на фронте в 18 лет. Она работала санитаркой и помогала лечить раненых бойцов в санатории Сочи.
После войны Лидия Новикова работала на курорте в сфере общепита. Ветеран награждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалями Жукова, «За оборону Кавказа» и другими почетными знаками.
День рождения 12 марта празднует и Алексей Асанин из Армавира. Ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год.
Алексей Сергеевич попал на фронт курсантом авиационной школы пилотов. Он служил летчиком и на истребителях сбивал самолеты врага. До 1970 года Алексей Асанин служил в рядах Советской армии.
Алексей Асанин награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и Орденом Красной Звезды.
«Желаю уважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия и всех благ», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.