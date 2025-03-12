Песков: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

«Детали, как это всегда бывает на переговорах, мы узнаем намного позже. Публичные заявления после переговоров очень часто направлены на то, чтобы такой дымкой немножко заслонить все, что реально происходит за столом переговоров. Важно, что процесс пошел и Россия будет в нем участвовать», — заявил сенатор «Газете.Ru».