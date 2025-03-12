Самарскую область посетит председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

«Уникальность тольяттинской компании “Транспорт будущего” состоит в том, что она не только разрабатывает и производит дроны, а решает задачи беспилотной авиации в масштабах страны. Новая отрасль строится буквально с нуля. Кроме непосредственно технологических разработок и создания производства, это подразумевает под собой встраивание беспилотных авиационных систем в воздушное пространство, что требует создание законодательной базы отрасли. На встрече с генеральным директором научно-производственного центра беспилотных авиационных систем “Самара” Константином Яшиным обсудим ряд рабочих моментов по ее созданию. Наша фракция в Госдуме под руководством Леонида Слуцкого включилась в эту работу», — рассказал депутат Госдумы РФ, координатор самарского регионального отделения ЛДПР Владимир Кошелев.