Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Гусев встретился с представителем МИД РФ

Встреча с послом России и главой инспекционной группы МИД Николаем Владимиром прошла при участии министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой.

Обсуждался вопрос международных связей области и взаимодействия с МИД. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на санкции, промышленное производство в регионе выросло до 1 триллиона рублей в год, а внешнеэкономическая деятельность осуществляется с 110 странами.

Посол подчеркнул высокую экономическую значимость Воронежской области для международного сотрудничества.

Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов обсудил с послом дальнейшее укрепление международных связей региона. Он также сообщил, что функции координации международных и внешнеэкономических связей возложены на Министерство экономического развития.

Особое внимание уделяется развитию торговых и деловых связей с дружественными странами, такими как Белоруссия, Узбекистан и Китай. Министр экономического развития выразила благодарность представителю МИД в Воронеже за содействие в укреплении международных позиций региона.