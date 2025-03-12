Александр Гусев встретился с представителем МИД РФ

Обсуждался вопрос международных связей области и взаимодействия с МИД. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на санкции, промышленное производство в регионе выросло до 1 триллиона рублей в год, а внешнеэкономическая деятельность осуществляется с 110 странами.
Посол подчеркнул высокую экономическую значимость Воронежской области для международного сотрудничества.
Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов обсудил с послом дальнейшее укрепление международных связей региона. Он также сообщил, что функции координации международных и внешнеэкономических связей возложены на Министерство экономического развития.
Особое внимание уделяется развитию торговых и деловых связей с дружественными странами, такими как Белоруссия, Узбекистан и Китай. Министр экономического развития выразила благодарность представителю МИД в Воронеже за содействие в укреплении международных позиций региона.