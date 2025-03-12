Правящая PAS хочет создать в Молдове телеканал на русском языке

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. На базе Национального телевидения Молдовы моежт появиться канал, вещающий на русском языке, такую инициативу в среду зарегистрировали в парламенте депутаты от правящей PAS.
На брифинге депутат правящей партии Еуджениу Синкевич заявил, что отсутствие общенационального русскоязычного канала привело к тому, что «многие граждане подвергаются воздействию пропаганды и дезинформации из малоизвестных, контролируемых извне источников, направленных на подрыв государства».
В качестве основания для выдвижения инициативы он привел примеры. Так, он заявил, что в Гагаузии жители «считают, что Россия является основным донором региона, в то время как ее вклад равен нулю, при этом Евросоюз финансирует проекты в сфере инфраструктуры, образования и здравоохранения».
Его коллега по фракции, вице-председатель парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович подчеркнула, что инициатива направлена на создание «правильных» источников информации для русскоговорящих граждан Молдовы.
«Это действительно большая проблема, что наши люди, говорящие на русском языке, потребляют информацию из источников, которые не заслуживают доверия и которые ими манипулируют и, зачастую, откровенно лгут. Но мы должны людям дать альтернативу. Пока мы не дадим им альтернативу, они так и будут находиться во власти этих источников информации», — заявила Давидович.
Никаких конкретных фактов о том, что это за источники информации, она не привела, но напомнила, что государство обязано обеспечить «всем своим гражданам равный доступ к информации».
Напомним, 21 февраля Telegram-канал агентства Sputnik Молдова был заблокирован, власти не раскрыли причины такого решения.
В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока «Победа» и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ — TV6, MD24 и «Гагаузская республика».
В 2023 году в Молдове без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
В нынешнем году в Молдове должны пройти очередные парламентские выборы.