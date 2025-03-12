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The Times: результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы», 29,9%) одержала «неожиданную победу» на парламентских выборах в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении приобрести остров, продолжать обеспечивать безопасность жителей острова. Об этом сообщила газета The Times.

Источник: AP 2024

По мнению издания, результаты голосования гренландцев «разочаруют Трампа». Победа Demokraatit, занимающей осторожный подход к обретению Гренландией независимости от Дании, в которую входит на правах автономии, стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество», 21,4%). Эта политическая сила, как ожидалось, должна была победить на выборах, — многие годы она доминировала в политической жизни острова. Но в итоге оказалась лишь третьей вслед за Naleraq («Веха», 24,5%).

Результаты голосования свидетельствуют, как отмечает The Times, о том, что многие гренландцы выступают «за медленное, постепенное отделение от датчан» и не разделяют откровенного желания Трампа, чтобы крупнейший в мире остров немедленно расстался с Данией и стал частью США.

Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен заявил, по свидетельству газеты Politico, что «остров не продается». Нильсен назвал такие заявления «угрожающими политической независимости» Гренландии.

Вопрос обретения независимости стал одной из ключевых тем предвыборной кампании на острове. Четыре из пяти основных партий заявляли о стремлении к ней, однако не сошлись во мнениях относительно того, когда и как это должно произойти. Согласно последним опросам до 84% жителей острова в принципе поддерживают независимое развитие.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017−2021) Трамп, которого привлекают стратегическое положение острова в Арктике и минеральные ресурсы, предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти эту идею отвергли.