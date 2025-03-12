The Times: результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа

Вопрос обретения независимости стал одной из ключевых тем предвыборной кампании на острове. Четыре из пяти основных партий заявляли о стремлении к ней, однако не сошлись во мнениях относительно того, когда и как это должно произойти. Согласно последним опросам до 84% жителей острова в принципе поддерживают независимое развитие.