Шольц поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине

«Идея 30-дневного прекращения огня — это важный и правильный шаг на пути к справедливому миру на Украине. Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения, высказанные на встрече в Джидде. Теперь слово за президентом России Владимиром Путиным», — написал Олаф Шольц в соцсети X.