Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов

«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов», — сказала она.