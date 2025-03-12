Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

- Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки.
- Основная часть встречи с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
- У Рубио не было контактов с Владимиром Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию.
- О гарантиях безопасности для Киева: речь идет скорее о сдерживании, это нужно обсуждать.
- О поддержании возможного прекращения огня: боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.
- США рады, что Киев сел за стол переговоров, если Россия согласится, Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.
- В случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.
- США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.
- Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
- Пока не было предпринято шагов для снятия американских санкций.
- Неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
- Госсекретарь не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
Переговоры Украины и США проходили накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.