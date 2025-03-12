Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки.

Основная часть встречи с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.

У Рубио не было контактов с Владимиром Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию.

О гарантиях безопасности для Киева: речь идет скорее о сдерживании, это нужно обсуждать.

О поддержании возможного прекращения огня: боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.

США рады, что Киев сел за стол переговоров, если Россия согласится, Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.

В случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.

США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.

Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах.

Пока не было предпринято шагов для снятия американских санкций.

Неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.