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Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы — в материале РИА Новости.

Источник: AP 2024

  • Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки.
  • Основная часть встречи с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
  • У Рубио не было контактов с Владимиром Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию.
  • О гарантиях безопасности для Киева: речь идет скорее о сдерживании, это нужно обсуждать.
  • О поддержании возможного прекращения огня: боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.
  • США рады, что Киев сел за стол переговоров, если Россия согласится, Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.
  • В случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.
  • США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.
  • Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
  • Пока не было предпринято шагов для снятия американских санкций.
  • Неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
  • Госсекретарь не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.

Переговоры Украины и США проходили накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.