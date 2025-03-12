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В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали «провоенную» позицию по Украине, всегда поддерживали «мир».

Источник: Reuters

Журналисты на брифинге в Брюсселе задали представителю ЕК вопрос о том, собирается ли Брюссель сменить свою «провоенную» позицию по Украине после раунда переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной.

«Я хочу быть предельно четкой, мы занимаем мирную позицию, поддерживаем справедливый мир», — заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер подчеркнула, что военная инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по поставке Украине боеприпасов, ракет и систем ПВО в 2025 году «на миллиарды евро» остается в силе. «Это предложение все еще на повестке, его будут обсуждать страны Евросоюза», — подтвердила она.

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.