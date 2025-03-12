Минобразования Латвии хочет запретить латвийцам учиться в Беларуси

Мы писали, что первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано (здесь подробнее). А президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории (все подробности здесь).