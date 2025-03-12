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Минобразования Латвии хочет запретить латвийцам учиться в Беларуси

Минобразования Латвии выступает за запрет обучения в Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования и науки Латвии выступило с предложением запретить жителям страны получать образование в Беларуси и России, сообщает БелТА со ссылкой на Liepajniekiem.

Реакция общественности на это предложение неоднозначна. Есть мнения, что такой запрет ограничит возможности для молодежи и может вызвать недовольство.

Министерство образования и науки Латвии планирует продолжить обсуждение этой инициативы и в ближайшее время принять окончательное решение по этому вопросу.

Мы писали, что первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано (здесь подробнее). А президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории (все подробности здесь).