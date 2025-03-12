Минобразования Латвии хочет запретить латвийцам учиться в Беларуси

Министерство образования и науки Латвии выступило с предложением запретить жителям страны получать образование в Беларуси и России, сообщает БелТА со ссылкой на Liepajniekiem.
Реакция общественности на это предложение неоднозначна. Есть мнения, что такой запрет ограничит возможности для молодежи и может вызвать недовольство.
Министерство образования и науки Латвии планирует продолжить обсуждение этой инициативы и в ближайшее время принять окончательное решение по этому вопросу.
Мы писали, что первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано (здесь подробнее). А президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории (все подробности здесь).