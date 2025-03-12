В Казахстане с 24 марта вступит в силу «закон о черном списке смартфонов»

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Как и кого коснется новый закон? Об этом на брифинге рассказал руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета Телекоммуникаций Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Диас Толегенов.
Новые требования закона относятся к телефонам, которые прибудут в Казахстан уже после 24 марта 2025 года, заявил глава управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Диас Толегенов.
«Цель закона — сделать так, чтобы весь путь телефона от завода-изготовителя до прилавков магазинов был прозрачным», — пояснил представитель Минцифры.
Если телефон, который ввезли и продали в Казахстане после 24 марта, не пройдет верификацию, его просто заблокируют, внеся в «черный список».
«Все телефоны, которые на сегодняшний день находятся в сети операторов сотовой связи, на руках у абонентов, и которые находятся на складах у продавцов — к ним эта норма относиться не будет. Эти телефоны будут сразу автоматически направлены в “белый” список», — заявил Диас Толегенов.
Представитель министерства цифровизации объяснил, как будет проходить блокировка и кого она затронет.
Условно все мобильные телефоны (смартфоны и айфоны) разделены на «белый», «серый» и «черный» списки.
«Белый» — это список полностью верифицированных устройств, которые прошли верификацию по базам налоговой службы (то есть, которые прошли полную таможенную чистку), и верификацию по базе данных GSM — международной организация, которая присваивает все Imei-коды своим телефонам и которая подтверждает, что данный телефон является оригинальным, то есть не украденным… Получается, будет происходить верификация именно по этим критериям. В случае успешного прохождения она будет попадать в «белый» список", — объяснил представитель Минцифры.
Для того, чтобы доказать легальность ввоза и покупки своего телефона абоненту будет дано 30 дней.
«Там, может быть, например, просто понадобится отметка о прохождении государственной границы, либо получения посылки… То есть просто можно будет номер посылки приложить, чтобы доказать, что телефон был приобретен для личного пользования», — пояснил Диас Толегенов.
В «черный» список попадут телефоны, которые «не являются оригинальными», то есть, попросту говоря, украдены.
«На данных устройствах не будут оказываться услуги сотовой связи. То есть на телефоне нельзя будет звонить и пользоваться сотовой связью, лично Wi-Fi подключать и так далее», — предостерег представитель Минцифры.
Диас Толегенов еще раз уверил всех абонентов Казахстана, что все действующие телефоны «будут направлены в “белый” список».
Он пояснил, что до 24 марта в казахстанском сегменте Интернета будет создан специальный сервис, на котором все желающие будут иметь возможность проверить статус верификации перед покупкой своего телефона.