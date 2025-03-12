В Казахстане с 24 марта вступит в силу «закон о черном списке смартфонов»

«Белый» — это список полностью верифицированных устройств, которые прошли верификацию по базам налоговой службы (то есть, которые прошли полную таможенную чистку), и верификацию по базе данных GSM — международной организация, которая присваивает все Imei-коды своим телефонам и которая подтверждает, что данный телефон является оригинальным, то есть не украденным… Получается, будет происходить верификация именно по этим критериям. В случае успешного прохождения она будет попадать в «белый» список", — объяснил представитель Минцифры.