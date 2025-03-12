Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика. В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ. Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН.