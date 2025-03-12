Военная техника на дорогах и ограничения полетов: в Минобороны предупредили казахстанцев

«Также, с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах. Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам», — отмечается в публикации.