В Башкирии утвердили состав молодёжного правительства.

Молодежный министр семьи, труда и социальной защиты населения — Артемий Антонов. Молодежное министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности возглавила Карима Ахтямова, министерство по ЧС — Тимур Багдасаров, министерство жилищно-коммунального хозяйства — Сергей Егоркин, министерство сельского хозяйства — Ильсур Канбеков, министерство печати и СМИ — Индира Мирхайдарова, министерство спорта — Олег Мифтахутдинов, министерство экономического развития и инвестиционной политики— Ксения Нехороших, министерство культуры — Земфира Рашитова, министерство образования и науки — Ильгам Садыков, министерство природопользования и экологии— Арина Сидорова, министерство молодежной политики— Алена Синицына, министерство промышленности, энергетики и инноваций — Денис Смаков, министерство предпринимательства и туризма — Карина Тимербаева, министерство строительства и архитектуры — Альбина Тимерханова, министерство здравоохранения — Салават Шамсутдинов, министерство торговли и услуг — Айбулат Юламанов.