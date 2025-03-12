Парламент Нидерландов проголосовал против участия страны в перевооружении Европы

Во время выступления перед журналистами в Брюсселе 4 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане перевооружения. Он направлен на то, чтобы использовать финансовые рычаги ЕС для оказания помощи участникам объединения в быстром и значительном увеличении расходов на оборону. Спустя пару дней она сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы. Его сумма составила €800 млрд.