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Михаил Литвинов возглавил управление потребительского рынка мэрии Новосибирска

Распоряжение 12 марта подписано Максимом Кудрявцевым.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В мэрии Новосибирска назначен начальник управления потребительского рынка. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».

Как следует из распоряжения градоначальника Максима Кудрявцева, с 12 марта структуру возглавил Михаил Литвинов, который ранее занимал пост заместителя председателя комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере в том же ведомстве.

Согласно информации на сайте мэрии, управление потребительского рынка занимается формированием основных направлений и проведением единой политики в сфере потребительского рынка на территории мегаполиса, созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения.