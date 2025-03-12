Михаил Литвинов возглавил управление потребительского рынка мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска назначен начальник управления потребительского рынка. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».
Как следует из распоряжения градоначальника Максима Кудрявцева, с 12 марта структуру возглавил Михаил Литвинов, который ранее занимал пост заместителя председателя комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере в том же ведомстве.
Согласно информации на сайте мэрии, управление потребительского рынка занимается формированием основных направлений и проведением единой политики в сфере потребительского рынка на территории мегаполиса, созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения.