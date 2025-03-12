Newsweek: военная мощь Европы сопоставима с российской, но на бумаге

Общая картина
На бумаге военная мощь европейских членов НАТО вполне соответствует военной мощи России во всех областях, но только на бумаге. На самом деле это иллюзия.
Европейская стратегия ведения боевых действий в рамках НАТО зависит от вспомогательных средств (рекогносцировка, разведка, дозаправка в воздухе и логистика), которые США предоставляют континенту, говорится в статье. По словам Фрира, европейские члены НАТО практически не могут действовать без участия США, не говоря уже о том, что у них возникнут проблемы с оперативным развертыванием сил и восполнением потерь в случае боевых действий.
Воздушная мощь
Одной из самых сильных сторон Европы является военно-воздушная мощь. Хотя на долю США приходится более половины всех истребителей и штурмовиков НАТО и уход США скажется негативно, военно-воздушные силы европейских членов НАТО все же «лучше оснащены, лучше обучены и более боеспособны», чем российские, и «в целом способны постоять за себя», считает маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл.
На вооружении в Европе есть различные модели современных истребителей, в том числе французские Rafale, шведские Gripens и Eurofighter Typhoon. Считается, что они совместимы и могут эффективно работать вместе. Кроме того, 12 европейских стран — членов НАТО оформили заказы на американские истребители-невидимки F-35, которые должны прийти на замену устаревающих F-16.
США лидируют в поставках наземных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которых в Европе не хватает. «Европе придется быстро принимать меры и искать альтернативы», — сказал Бэгвелл. К тому же у европейских членов НАТО гораздо меньше танкеров для дозаправки в воздухе, чем у ВВС США, отметил Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).
Воздушная мощь России, несмотря на трехлетний конфликт на Украине, осталась относительно невредимой, потому что «большая часть тактических военно-воздушных сил не была задействована в конфликте», заявил в октябре генерал армии США Кристофер Каволи, глава Европейского командования ВВС США. Российские ВВС остаются грозной силой: у России есть 449 истребителей и штурмовиков, включая Су-34 и несколько самолетов-невидимок Су-57.
Мощь на земле
Согласно IISS, Великобритания, Франция, Италия и Германия вместе взятые имеют менее 900 основных боевых танков различных типов. Польша, которая стремительно наращивает расходы на оборону, располагает более чем 660 основными боевыми танками, в то время как запасы Греции приближаются к 1400. Румыния, которая граничит с Украиной, имеет примерно 377 танков.
Что касается России, то, несмотря на потери военной техники в ходе конфликта на Украине, оставшееся оборудование позволит ей «выдержать текущие темпы потерь в краткосрочной перспективе» и восстановить свои запасы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
По данным IISS, в России насчитывается 2730 основных боевых танков — от старых Т-55 до обновленных Т-80, а на складах имеется еще около 3000 единиц техники на различных стадиях готовности.
Морская мощь
Европейские страны НАТО располагают несколькими подводными лодками различных типов: Германия и Норвегия имеют по шесть подводных лодок, Греция — десять, Италия — восемь, Швеция — четыре, Нидерланды — три, Польша — одну.
Военно-морской флот Франции располагает четырьмя субмаринами с баллистическими ракетами, несущими ядерные боеголовки, а Великобритания — десятью подлодками, четыре из которых оснащены ракетами с ядерными боеголовками. Лондон разрабатывает подводные лодки класса Dreadnought. В начале 2030-х годов они должны заменить подводные лодки Vanguard, на которые сейчас возложены задачи ядерного сдерживания.
Военно-морской флот России огромен и состоит из четырех основных флотов и Каспийской флотилии. Конфликт на Украине существенно повлиял только на Черноморский флот. Страна обладает впечатляющим подводным флотом, в который входит 51 подводная лодка, включая 12 субмарин с баллистическими ракетами и 10 — с управляемыми ракетами.
Новые российские подводные лодки с управляемыми ракетами класса «Ясень» очень опасны. «Они бесшумные, быстрые, хорошо вооружены и укомплектованы», — отметил Фредерик Мертенс, стратегический аналитик голландской исследовательской организации TNO.
Ядерные силы
Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, опережая США и Китай. В совокупности Москва и Вашингтон контролируют примерно 90% мирового ядерного арсенала, разделенного на стратегическое и тактическое ядерное оружие.
К тому же неясно, при каких обстоятельствах Лондон и Париж задействовали бы свое ядерное оружие для защиты статьи 5 НАТО, поскольку основным средством сдерживания до сих пор выступало ядерное оружие Вашингтона.
Британии нравится называть свою ядерную политику независимой, но это абсолютно не так. Возможно, Британия и сможет использовать оружие независимо от США, но всю инфраструктуру, включая ракетные отсеки на подводных лодках и сами ракеты, поставляют американцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил распространить защиту ядерного оружия Парижа на остальную Европу, что приветствовали Польша и страны Балтии. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «совместное использование ядерного оружия — это вопрос, который следует обсудить», но европейские члены НАТО, несмотря на курс на независимость Европы от США, не должны лишаться ядерной защиты Вашингтона.