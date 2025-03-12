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Newsweek: военная мощь Европы сопоставима с российской, но на бумаге

Европейские члены НАТО были потрясены, когда США практически отказались от дальнейшей поддержки континента и заявили, что теперь сфокусируются на обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Теперь они пытаются понять, насколько уязвимы без поддержки своего давнего союзника и смогут ли противостоять России, пишет Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Общая картина

На бумаге военная мощь европейских членов НАТО вполне соответствует военной мощи России во всех областях, но только на бумаге. На самом деле это иллюзия.

Уильям Фрир
научный сотрудник британского Совета по геостратегии

Европейская стратегия ведения боевых действий в рамках НАТО зависит от вспомогательных средств (рекогносцировка, разведка, дозаправка в воздухе и логистика), которые США предоставляют континенту, говорится в статье. По словам Фрира, европейские члены НАТО практически не могут действовать без участия США, не говоря уже о том, что у них возникнут проблемы с оперативным развертыванием сил и восполнением потерь в случае боевых действий.

Воздушная мощь

Одной из самых сильных сторон Европы является военно-воздушная мощь. Хотя на долю США приходится более половины всех истребителей и штурмовиков НАТО и уход США скажется негативно, военно-воздушные силы европейских членов НАТО все же «лучше оснащены, лучше обучены и более боеспособны», чем российские, и «в целом способны постоять за себя», считает маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл.

На вооружении в Европе есть различные модели современных истребителей, в том числе французские Rafale, шведские Gripens и Eurofighter Typhoon. Считается, что они совместимы и могут эффективно работать вместе. Кроме того, 12 европейских стран — членов НАТО оформили заказы на американские истребители-невидимки F-35, которые должны прийти на замену устаревающих F-16.

Однако существуют серьезные опасения по поводу того, располагают ли европейцы достаточным количеством оружия воздушного базирования и как быстро их оборонные компании смогут восполнить пробелы в сценарии военного времени.

США лидируют в поставках наземных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которых в Европе не хватает. «Европе придется быстро принимать меры и искать альтернативы», — сказал Бэгвелл. К тому же у европейских членов НАТО гораздо меньше танкеров для дозаправки в воздухе, чем у ВВС США, отметил Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).

Воздушная мощь России, несмотря на трехлетний конфликт на Украине, осталась относительно невредимой, потому что «большая часть тактических военно-воздушных сил не была задействована в конфликте», заявил в октябре генерал армии США Кристофер Каволи, глава Европейского командования ВВС США. Российские ВВС остаются грозной силой: у России есть 449 истребителей и штурмовиков, включая Су-34 и несколько самолетов-невидимок Су-57.

Европе «будет трудно завоевать превосходство в воздухе» в случае столкновения с Россией, подчеркнул Джастин Бронк, эксперт по военно-воздушным силам Королевского объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Мощь на земле

Согласно IISS, Великобритания, Франция, Италия и Германия вместе взятые имеют менее 900 основных боевых танков различных типов. Польша, которая стремительно наращивает расходы на оборону, располагает более чем 660 основными боевыми танками, в то время как запасы Греции приближаются к 1400. Румыния, которая граничит с Украиной, имеет примерно 377 танков.

Что касается России, то, несмотря на потери военной техники в ходе конфликта на Украине, оставшееся оборудование позволит ей «выдержать текущие темпы потерь в краткосрочной перспективе» и восстановить свои запасы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По данным IISS, в России насчитывается 2730 основных боевых танков — от старых Т-55 до обновленных Т-80, а на складах имеется еще около 3000 единиц техники на различных стадиях готовности.

Источник: НАТО

Морская мощь

Европейские страны НАТО располагают несколькими подводными лодками различных типов: Германия и Норвегия имеют по шесть подводных лодок, Греция — десять, Италия — восемь, Швеция — четыре, Нидерланды — три, Польша — одну.

Великобритания и Франция — единственные члены НАТО, помимо США, обладающие ядерным оружием, большая часть которого запускается с подводных лодок.

Военно-морской флот Франции располагает четырьмя субмаринами с баллистическими ракетами, несущими ядерные боеголовки, а Великобритания — десятью подлодками, четыре из которых оснащены ракетами с ядерными боеголовками. Лондон разрабатывает подводные лодки класса Dreadnought. В начале 2030-х годов они должны заменить подводные лодки Vanguard, на которые сейчас возложены задачи ядерного сдерживания.

Однако опасения вызывают техническое обслуживание, доступность британского подводного флота, а также нехватка персонала и навыков подводной службе, заявили в этом году в парламенте Великобритании.

Военно-морской флот России огромен и состоит из четырех основных флотов и Каспийской флотилии. Конфликт на Украине существенно повлиял только на Черноморский флот. Страна обладает впечатляющим подводным флотом, в который входит 51 подводная лодка, включая 12 субмарин с баллистическими ракетами и 10 — с управляемыми ракетами.

Новые российские подводные лодки с управляемыми ракетами класса «Ясень» очень опасны. «Они бесшумные, быстрые, хорошо вооружены и укомплектованы», — отметил Фредерик Мертенс, стратегический аналитик голландской исследовательской организации TNO.

Поскольку США намерены переключить внимание на Индо-Тихоокеанский регион, Европе придется держать под контролем соседние моря, а «с той военно-морской мощью, которой она располагает сегодня, сделать это будет очень трудно», предупредил Мертенс.

Ядерные силы

Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, опережая США и Китай. В совокупности Москва и Вашингтон контролируют примерно 90% мирового ядерного арсенала, разделенного на стратегическое и тактическое ядерное оружие.

Британское и французское ядерное оружие составляет лишь малую часть российских запасов — менее 300 боеголовок у каждой из стран.

К тому же неясно, при каких обстоятельствах Лондон и Париж задействовали бы свое ядерное оружие для защиты статьи 5 НАТО, поскольку основным средством сдерживания до сих пор выступало ядерное оружие Вашингтона.

Британии нравится называть свою ядерную политику независимой, но это абсолютно не так. Возможно, Британия и сможет использовать оружие независимо от США, но всю инфраструктуру, включая ракетные отсеки на подводных лодках и сами ракеты, поставляют американцы.

Ханс Кристенсен
сотрудник американского аналитического центра

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил распространить защиту ядерного оружия Парижа на остальную Европу, что приветствовали Польша и страны Балтии. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «совместное использование ядерного оружия — это вопрос, который следует обсудить», но европейские члены НАТО, несмотря на курс на независимость Европы от США, не должны лишаться ядерной защиты Вашингтона.