Newsweek: военная мощь Европы сопоставима с российской, но на бумаге

Европейская стратегия ведения боевых действий в рамках НАТО зависит от вспомогательных средств (рекогносцировка, разведка, дозаправка в воздухе и логистика), которые США предоставляют континенту, говорится в статье. По словам Фрира, европейские члены НАТО практически не могут действовать без участия США, не говоря уже о том, что у них возникнут проблемы с оперативным развертыванием сил и восполнением потерь в случае боевых действий.