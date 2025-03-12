Муравейко: в белорусской армии происходит пик наращивания боевой подготовки

«Сегодня в белорусской армии мы готовим офицерские кадры различных категорий. Есть те, кто закончил военные вузы, профильные факультеты нашей Военной академии. Эти люди обладают фундаментальными знаниями современной тактики и применения оружия. Есть те, кто закончил гражданские вузы или военные факультеты этих гражданских вузов. Это ребята с креативным мышлением, иногда с инженерным решением тактических проблем. Это тоже золотой фонд наших Вооруженных Сил. Есть те, которых мы призвали из запаса, — эти люди имеют военную подготовку, которую получили несколько лет назад. Этот баланс между различными категориями офицеров позволяет нам сегодня находить ту золотую середину и двигаться вперед в развитии теории и практики применения тактических приемов и способов ведения боевых действий, — подчеркнул Павел Муравейко. — Все это сегодня внедряются в подготовку войск, активно используется на практике. И мы уверены, что прирост боевого потенциала наших Вооруженных Сил будет обеспечен в том числе и за счет прироста боевого и интеллектуального потенциала наших офицеров и других военнослужащих».