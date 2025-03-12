Муравейко: в белорусской армии происходит пик наращивания боевой подготовки

За ходом учения наблюдал начальник генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко.
В ходе учения танковые и механизированные подразделения отработали вопросы ведения боевых действий в обороне. Военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в условиях быстро меняющейся обстановки. Они организовывали оборону, занимали позиции, оборудовали их в инженерном отношении, маскировали технику, осуществляли разведку с использованием беспилотных авиационных комплексов и отрабатывали элементы оборонительного боя.
Замысел разработан с учетом современных подходов к применению механизированных подразделений на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
«В настоящее время в белорусской армии происходит пик наращивания боевой подготовки. Фактически на всех полигонах, участках местности ведется активная боевая работа соединений, воинских частей и подразделений, — сказал Павел Муравейко. — Штабы готовятся к выполнению соответствующих задач. И в настоящее время этот процесс идет с очень большой динамичностью. Исходя из оценки современных процессов и ведения современных военных конфликтов, мы для себя сделали вывод, что основным способом, который дает возможность нарастить боевой потенциал Вооруженных Сил, является комплексная подготовка. Безусловно, она опирается на современный опыт ведения военных конфликтов, современные новшества, которые мы активно внедряем в нашу боевую практику».
По его словам, к современному офицеру белорусской армии предъявляется очень много различных требований. «Это креативность, быстрота мышления, оперативность принятия решений, применение нестандартных способов ведения боевых действий. Это опирается на глубокие знания тактики, возможности вооружения, опыт современных конфликтов. Сегодня война — это война интеллектов. На поле боя фактически разыгрывается шахматная партия. Мы видим фигуры противника, противник видит наши. Начинается противоборство. Победит тот, кто применит какую-то современную стратегию, а не типовые приемы или комбинации. Так и в современном бою. Поэтому нынешняя война — это война умов. И в этой ситуации ключевое место отводится офицерам», — отметил начальник генштаба.
«Сегодня в белорусской армии мы готовим офицерские кадры различных категорий. Есть те, кто закончил военные вузы, профильные факультеты нашей Военной академии. Эти люди обладают фундаментальными знаниями современной тактики и применения оружия. Есть те, кто закончил гражданские вузы или военные факультеты этих гражданских вузов. Это ребята с креативным мышлением, иногда с инженерным решением тактических проблем. Это тоже золотой фонд наших Вооруженных Сил. Есть те, которых мы призвали из запаса, — эти люди имеют военную подготовку, которую получили несколько лет назад. Этот баланс между различными категориями офицеров позволяет нам сегодня находить ту золотую середину и двигаться вперед в развитии теории и практики применения тактических приемов и способов ведения боевых действий, — подчеркнул Павел Муравейко. — Все это сегодня внедряются в подготовку войск, активно используется на практике. И мы уверены, что прирост боевого потенциала наших Вооруженных Сил будет обеспечен в том числе и за счет прироста боевого и интеллектуального потенциала наших офицеров и других военнослужащих».