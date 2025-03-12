Вячеслав Федорищев обсудил лучшие практики региона с участниками «Школы мэров»

«Мы очень рады, что модуль такого важного института, как “Школа мэров”, проводится в Самарской области. Здесь собрались лучшие в своих городах, в своих направлениях. Мы очень ценим, что Президентская академия приняла решение модуль программы провести здесь. В Самаре есть чему учиться — регион очень большой, индустриальный. По сути, это маленькая модель нашей страны, потому что здесь есть все — машиностроение, обрабатывающая промышленность и космическая отрасль, есть реки и леса, и при этом очень много вопросов, связанных с экологией и промышленной безопасностью. Поэтому здесь каждый из глав муниципалитетов сможет решить для себя много важных и содержательных вопросов», — сказал Вячеслав Федорищев.