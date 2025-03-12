Глава Сочи отчитался о результатах работы в 2024 году

Андрей Прошунин в свою очередь рассказал, что приоритетными направлениями остаются меры соцподдержки и развитие городской инфраструктуры. В 2024 году на помощь льготным категориям граждан, включая семьи с детьми, ветеранов и участников СВО, было направлено около 500 млн руб.