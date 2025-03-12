Радий Хабиров обсудил с Михаилом Мурашко развитие здравоохранения Башкирии.

"Сегодня работаю в Москве. С министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко мы детально обсудили целый ряд вопросов, — сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Рассмотрели, какие наши объекты в первую очередь попадают в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента страны. Мы неплохо поработали в этом направлении в предыдущие годы, при поддержке минздрава России и на наши собственные средства заменили почти 500 ФАПов, отремонтировали и построили много объектов. Новая программа для нас — реальная возможность завершить начатое и полностью изменить ландшафт в первичном звене, от сел до крупных городов.
Прежде всего будем ремонтировать поликлиники, которые больше всего в этом нуждаются, продолжим обновление ФАПов. Договорились, что 80% средств, которые выделит нам федеральный центр, пойдут на строительство новых объектов или реконструкцию существующих, остальные 20% — на закупку оборудования.
Пользуясь случаем, пригласил Михаила Альбертовича на открытие хирургического корпуса нашего Республиканского кардиоцентра. Этот объект тяжело нам дался. Мы вложили в его строительство 11 млрд рублей. В день открытия планируем провести заседание первого в этом году Совета по развитию здравоохранения.
Мы плотно работаем с минздравом страны и благодарны за очень деятельную поддержку и внимание, которые министерство и лично Михаил Мурашко нам оказывают".