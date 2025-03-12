Радий Хабиров обсудил с Михаилом Мурашко развитие здравоохранения Башкирии.

"Сегодня работаю в Москве. С министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко мы детально обсудили целый ряд вопросов, — сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Рассмотрели, какие наши объекты в первую очередь попадают в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента страны. Мы неплохо поработали в этом направлении в предыдущие годы, при поддержке минздрава России и на наши собственные средства заменили почти 500 ФАПов, отремонтировали и построили много объектов. Новая программа для нас — реальная возможность завершить начатое и полностью изменить ландшафт в первичном звене, от сел до крупных городов.