Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Финляндии

Для целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году. Отмечена важность качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, итоги которых призваны способствовать выводу казахско-финского партнёрства на новый уровень.