Киев по итогам переговоров не намерен признавать утрату территорий

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — сказал он.
Зеленский добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова. При этом стремление стать членом НАТО закреплено в украинской конституции.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах тему территориальных уступок Украины. Глава офиса Зеленского непосредственно после переговоров не стал подтверждать, что эта тема обсуждалась.
Сам Зеленский не уточнил, обсуждалась ли эта тема на переговорах в Саудовской Аравии. «Было много разных деталей, которые я не хотел бы обсуждать, потому что их нет в итоговом заявлении», — отметил он при этом.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Путин подчеркнул, что Россия будет готова прекратить огонь, когда украинские силы будут полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.