Минобороны объяснило, кого могут освободить от сборов

«Есть ряд причин, по которым военнообязанные не призываются на военные сборы: это семейные обстоятельства, в частности, трое детей до 18 лет; могут быть освобождены от сборов должностные лица, которые обеспечивают полеты авиации, движение железнодорожного транспорта, преподавательский состав и те, кто занят на сельскохозяйственных работах именно в период посевной», — рассказал Игорь Дымович.