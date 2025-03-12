Минобороны объяснило, кого могут освободить от сборов

МИНСК, 12 мар — Sputnik. В рамках очередного этапа проверки подразделений белорусской армии проводится отправка военнообязанных в войска, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В настоящее время в одной из частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны работает пункт приема личного состава военнообязанных, которых призвали из запаса.
В таких пунктах приема военнообязанным выдается форма и снаряжение, после чего они отправляются в свои подразделения. Там они приступают к учебе по своим военно-учетным специальностям.
«С получением распоряжения на призыв было организовано оповещение военнообязанных по домашним и служебным адресам. Оповещение происходило в течение суток», — сказал начальник мобилизационного направления военного комиссариата Минска Игорь Дымович.
По его словам, после того как военнообязанный прибывает в военный комиссариат, у него уточняют данные и узнают, есть ли у него причины, препятствующие призыву на сборы.
Представитель комиссариата уточнил, что при наличии таких обстоятельств, согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе», военнообязанные освобождаются от сборов. При этом их заменяют военнообязанными из резерва или из состава остатков свободных ресурсов.
«Есть ряд причин, по которым военнообязанные не призываются на военные сборы: это семейные обстоятельства, в частности, трое детей до 18 лет; могут быть освобождены от сборов должностные лица, которые обеспечивают полеты авиации, движение железнодорожного транспорта, преподавательский состав и те, кто занят на сельскохозяйственных работах именно в период посевной», — рассказал Игорь Дымович.
В завершение он напомнил, что на сборах военнослужащие получают денежное довольствие, а также среднюю зарплату по месту работы.