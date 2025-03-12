Молдова утратила позиции в Глобальном индексе демократии 2024 года

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Республика Молдова утратила три позиции в Глобальном индексе демократии за 2024 год, свидетельствуют данные отчета у британской компании Economist Intelligence Unit (EIU), которые публикуют местные СМИ.
Индекс демократии в Молдове снизился с 6,23 до 6 баллов, что говорит об ухудшении демократических стандартов в стране, отмечает источник.
Молдова, как и 46 стран, где проживает 38,4% населения мира, продолжает оставаться в категории «несовершенных демократий». Румыния занимает 72-е место и классифицируется как «гибридный режим», Украина занимает 92 место с индексом 4,9.
Как отмечают авторы исследования, в 2024 году индекс демократии снизился в 83 странах, что подтвердило мировую тенденцию ослабления демократических институтов. Только 6,6% населения мира проживает в странах с «полной демократией», тогда как десять лет назад этот процент составлял 12,5%, также отмечается в исследовании. Хуже всего обстоят дела в таких категориях, как «гражданские свободы» и «избирательный процесс и плюрализм».
EIU также утверждает, что более трети (39,2%) населения мира живет под авторитарным правлением.