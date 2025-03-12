Молдова утратила позиции в Глобальном индексе демократии 2024 года

Как отмечают авторы исследования, в 2024 году индекс демократии снизился в 83 странах, что подтвердило мировую тенденцию ослабления демократических институтов. Только 6,6% населения мира проживает в странах с «полной демократией», тогда как десять лет назад этот процент составлял 12,5%, также отмечается в исследовании. Хуже всего обстоят дела в таких категориях, как «гражданские свободы» и «избирательный процесс и плюрализм».