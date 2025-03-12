Депутат рады Безуглая сообщила об увольнении генерала ВСУ Красильникова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в «критический момент» уволил генерала Дмитрия Красильникова, заявила нардеп Марьяна Безуглая. Она обвинила Сырского во вранье о том, что это было сделано по указанию Офиса президента Украины. Красильников подтвердил свою отставку и сообщил, что приказ об этом был подписан еще 7 марта. Под руководством генерал-майора Красильникова украинские боевики вторглись в Курскую область в августе 2024 года.