Глава Республики Крым Сергей Аксенов сделал заявление, что сухопутная операция ВСУ региону не угрожает. Крым не по зубам украинским воякам! Безопасность находится под контролем власти и силовиков.
«Противник тратит силы на то, чтобы досадить нам. Но никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — сообщил Сергей Аксенов, беседуя с журналистом телеканала Миллет.
Слова руководителя региона практически каждый день подтверждают расчеты противовоздушной обороны, которые охраняют небо над полуостровом. Силовые структуры тоже не дремлют, успешно выявляя предателей, которые переметнулись на сторону украинских нацистов, и хотят навредить в тылу.