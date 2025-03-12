Аксенов: сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает

Слова руководителя региона практически каждый день подтверждают расчеты противовоздушной обороны, которые охраняют небо над полуостровом. Силовые структуры тоже не дремлют, успешно выявляя предателей, которые переметнулись на сторону украинских нацистов, и хотят навредить в тылу.