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В Смольном раскритиковали ситуацию с уровнем рождаемости в Петербурге

В среднем петербургские женщины впервые рожают в возрасте 31 года.

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова раскритиковала «ситуацию с рождаемостью» в городе. По ее данным, коэффициент рождаемости в Северной столице ниже, чем в среднем по России (1,26 против 1,4).

О чем говорит суммарный коэффициент? Что одна женщина рожает в среднем 1,2, что, естественно, недостаточно для прироста населения, для благополучия нашего города и нашей страны.

Елена Фидрикова
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

По словам главы комитета по соцполитике, в среднем петербургские женщины впервые рожают в возрасте 31 год.