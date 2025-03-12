В Смольном раскритиковали ситуацию с уровнем рождаемости в Петербурге

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова раскритиковала «ситуацию с рождаемостью» в городе. По ее данным, коэффициент рождаемости в Северной столице ниже, чем в среднем по России (1,26 против 1,4).
О чем говорит суммарный коэффициент? Что одна женщина рожает в среднем 1,2, что, естественно, недостаточно для прироста населения, для благополучия нашего города и нашей страны.
По словам главы комитета по соцполитике, в среднем петербургские женщины впервые рожают в возрасте 31 год.