В Смольном раскритиковали ситуацию с уровнем рождаемости в Петербурге

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова раскритиковала «ситуацию с рождаемостью» в городе. По ее данным, коэффициент рождаемости в Северной столице ниже, чем в среднем по России (1,26 против 1,4).