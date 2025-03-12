Иркутская область и Узбекистан укрепляют сотрудничество

Кроме того, в планах подписать договор о сотрудничестве на выставке «Иннопром». Также Андижанская область приглашает иркутский бизнес участвовать в своих свободных экономических зонах, а узбекские предприниматели, в свою очередь, рассматривают возможность открытия организаций на территории Иркутской области.