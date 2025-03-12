Иркутская область и Узбекистан укрепляют сотрудничество

Иркутская область и Андижанская область Республики Узбекистан планируют развивать взаимовыгодное партнерство в различных сферах. На встрече в столице Приангарья обсуждались совместные проекты, включая логистику и медицинское оборудование.
Узбекистан является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Иркутской области среди стран СНГ, занимая пятое место по объему экспорта. В прошлом году уже заключены пять договоров на поставку стройматериалов, туризм и создание компьютерного обеспечения.
Кроме того, в планах подписать договор о сотрудничестве на выставке «Иннопром». Также Андижанская область приглашает иркутский бизнес участвовать в своих свободных экономических зонах, а узбекские предприниматели, в свою очередь, рассматривают возможность открытия организаций на территории Иркутской области.