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Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.

Источник: Reuters

Президент республики Александр Вучич ранее назвал ошибкой голосование делегации за документ и извинился перед своими гражданами.

«Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия», — говорится в материале.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград внес изменения в Секретариате ООН и теперь она «воздержана» относительно этой резолюции.

Ранее, 24 февраля, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.

Первый документ призывает к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины». От Москвы требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.

При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.

За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.