В Казахстане пересмотрят систему соцподдержки

По состоянию на март т.г., в Казахстане более 4 млн граждан охвачены различными мерами соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др. При этом анализ данных «Цифровой карты семьи» демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости.