«Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам», — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.