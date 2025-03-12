Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.