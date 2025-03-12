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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Источник: © РИА Новости

«Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам», — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.