FT: Маск начал превращаться в обузу для Трампа

Как говорится в статье, цена за то, чтобы Маск оставался вторым рулевым в Белом доме, слишком высока. Уже сообщалось, что на прошлой неделе Трамп на бурном заседании кабинета министров «подрезал крылья» Маску, заявив, что наймом и увольнением сотрудников будут заниматься главы соответствующих федеральных ведомств, а не глава Департамента по эффективности государственного управления (DOGE). Это первая утечка из Белого дома за время второго президентства Трампа.
Похоже, высокопоставленные чиновники сильно раздражены действиями цепного олигарха и пытаются как можно быстрее избавиться от него.
По словам инсайдеров, о том, насколько Маск обеспокоен потерей своего влияния, свидетельствует его незапланированный визит в Мар-а-Лаго в прошлые выходные. Кроме того, он пытался привлечь еще миллионы долларов в политические комитеты Трампа, но получил отказ, хотя Трамп славится тем, что не отказывается от денег. Тем не менее это выглядело бы так, как будто Маск покупает возможность нахождения в Белом доме.
Его репутация падает так же быстро, как курс акций Tesla, в то время как рейтинг одобрения Трампа остается стабильным. С учетом приближающейся «рецессии Трампа», Маск еще может послужить полезным громоотводом, но это предел его возможностей.
Его влияние в основном разрушительно. Нет ни одного законодателя-республиканца или доверенного лица Трампа, который не был бы в ужасе от власти Маска.
Чек на 50 млн долларов для финансирования конкурента на предварительных внутрипартийных выборах может положить конец карьере сенатора, а чтобы сместить законодателя, достаточно 10 млн долларов. Соцсеть Маска X, которая стала неофициальным государственным вещательным подразделением MAGA, может разрушить карьеру члена кабинета министров. Поэтому официальные лица теперь регулярно публикуют пресс-релизы в первую очередь в своих аккаунтах в X.
Недавно Маск пригрозил обрушить фронт на Украине, отключив спутниковый сервис Starlink, из-за чего у него началась перепалка с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который посмел ему возразить. Но поскольку Польша — одна из немногих европейских стран, которую Трамп пообещал поддержать в случае нападения, в ситуацию был вынужден вмешаться главный дипломат США Рубио, оказавшийся в щекотливом положении.
Кроме того, действия Маска, который не обладает базовыми знаниями о работе федерального правительства, наносят непоправимый ущерб и подрывают позиции Рассела Воута, главы Административно-бюджетного управления Белого дома. Воут является соавтором Project 2025 — радикального плана Heritage Foundation для второго президентского срока Трампа. Он потратил годы на разработку планов по демонтажу американской бюрократический системы и сможет сделать это гораздо компетентнее, чем Маск. К тому же он не разделяет нежелания главы DOGE преследовать Пентагон, который является основным источником федеральных контрактов Маска.
Доступ DOGE к счетам налогоплательщиков, записям социального страхования и данным федеральных служащих может стать золотой жилой для любого технологического гиганта в области искусственного интеллекта. И Маск будет испытывать сильный соблазн использовать эту информацию в своих интересах. Но для этого надо сохранить доверие Трампа.
Если у Маска есть хоть немного самосознания, отныне он будет носить костюмы и держать своих отпрысков подальше от Овального кабинета. По словам инсайдеров, после того, как в феврале Маск привел своего четырехлетнего сына в Белый дом, Трамп попросил продезинфицировать свой рабочий стол.
Кроме того, Маск оказывает влияние на политику Трампа в отношении Китая. Поскольку клиенты в США, Европе и других странах отвергают Tesla и ищут альтернативы SpaceX, коммерческая зависимость Маска от Китая растет. Он слывет политическим «голубем» по отношению к этой стране, в то время как большинство членов команды Трампа являются «ястребами». И если президент США ужесточит позицию в отношении Китая, это станет еще одним признаком стремительного падения Маска.