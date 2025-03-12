FT: Маск начал превращаться в обузу для Трампа

По словам инсайдеров, о том, насколько Маск обеспокоен потерей своего влияния, свидетельствует его незапланированный визит в Мар-а-Лаго в прошлые выходные. Кроме того, он пытался привлечь еще миллионы долларов в политические комитеты Трампа, но получил отказ, хотя Трамп славится тем, что не отказывается от денег. Тем не менее это выглядело бы так, как будто Маск покупает возможность нахождения в Белом доме.