Лукашенко подписал указ об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства

Указ принят в целях совершенствования подходов к формированию единого миграционного пространства на общих принципах государств — участников Договора о создании Союзного государства. Документ направлен на реализацию белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства.