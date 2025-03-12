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Лукашенко подписал указ об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 марта подписал указ № 107 «Об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Указ принят в целях совершенствования подходов к формированию единого миграционного пространства на общих принципах государств — участников Договора о создании Союзного государства. Документ направлен на реализацию белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства.

Указом предусматривается создание информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, выданных и изъятых (аннулированных) документах на право въезда и выезда (транзита), а также удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.

Функционирование информационной системы позволит обмениваться сведениями в электронном виде в режиме реального времени о гражданах третьих стран, что повысит оперативность и упростит процедуры взаимодействия государственных органов и организаций в ходе обеспечения национальной и общественной безопасности.